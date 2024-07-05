مفاوضون إسرائيليون يتوجهون إلى قطر الأسبوع المقبل

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إنّ الوفد المفاوض سيغادر الأسبوع المقبل إلى قطر لمواصلة مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة.وقال بيان صدر عن مكتب نتنياهو: "رئيس الموساد ديفيد برنياع عاد إلى إسرائيل مساء اليوم (الجمعة) بعد زيارة لقطر، وإجرائه اجتماعا أوليًا مع الوسطاء، كما أنّ الفريق المفاوض الإسرائيلي سيغادر الأسبوع المقبل لمواصلة المحادثات".وأضاف: "مع ذلك، لوحظ أنه ما تزال هناك فجوات بين الطرفين".وبحسب تقارير إسرائيلية رسمية، استؤنفت المفاوضات غير المباشرة بين تل أبيب وحماس للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين ووقف إطلاق النار في غزة. ( الاناضول)