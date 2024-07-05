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عربي-دولي

نصف الإسرائيليين يرون أن نتنياهو يطيل حرب غزة لأسباب سياسية

Lebanon 24
05-07-2024 | 16:10
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كشف استطلاع رأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية، أن أكثر من نصف الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب في غزة، المستمرة منذ نحو 9 أشهر، تطول بسبب "اعتبارات سياسية" لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وحسب الاستطلاع الذي نشرت نتائجه الجمعة، قال 54 بالمئة إن سبب عدم انتهاء الحرب حتى الآن اعتبارات سياسية لنتنياهو، ورأى 34 بالمئة أن ذلك لأسباب جوهرية وعملياتية، بينما كان 12 بالمئة غير متأكدين.
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واعتبر 68 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن تعامل رئيس الوزراء مع الحرب "كان سيئا"، مقارنة بـ28 بالمئة أعطوه درجة جيدة، و4 بالمئة لم يكونوا متأكدين.
ويواجه نتنياهو اتهامات بإطالة الحرب لإنقاذ مستقبله السياسي، وسط ضغوط من وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب من الائتلاف الحاكم في حال إنهائها من دون تحقيق أهدافها المعلنة، مما يعني فعليا حل الحكومة.
وأهداف الحرب التي أعلنها نتنياهو مرارا وتكرارا وصمم عليها، هي القضاء على حركة حماس، وإعادة الرهائن المحتجزين في غزة، وضمان ألا يشكل القطاع خطرا على إسرائيل.
وفي الاستطلاع، قال 68 بالمئة من المشاركين إن إسرائيل بعيدة عن "النصر الكامل" الذي تعهد به نتنياهو، مقارنة بـ23 بالمئة رأوا إن إسرائيل قريبة، و9 بالمئة كانوا غير متأكدين.
وعندما سئلوا عن موعد إجراء الانتخابات، قال 43 بالمئة إنها يجب أن تكون "في أقرب وقت ممكن"، و29 بالمئة فضلوا إجراءها عندما تنتهي الحرب، وقال 23 بالمئة إنه يجب الانتظار حتى ينهي الائتلاف الحالي ولاية في تشرين الأول 2026، وقال 5 بالمئة إنهم غير متأكدين.
أما بالنسبة لمن يفضلونه رئيسا للولايات المتحدة في الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري، فقد اختار 48 بالمئة من المشاركين دونالد ترامب، و27 بالمئة اختاروا جو بايدن، بينما قال 25 بالمئة إنهم غير متأكدين. (سكاي نيوز)
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