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عربي-دولي
حرب أوكرانيا.. روسيا تضغط من جميع الاتجاهات
Lebanon 24
05-07-2024
|
16:18
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قال اللواء أبتي علاء الدينوف قائد قوات "أحمد" الخاصة ونائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية للقوات المسلحة الروسية، إن الجيش الروسي يضغط على قوات كييف من جميع الاتجاهات ويتقدم.
وأضاف في مقابلة: "في جميع الاتجاهات، تتقدم وحدات وزارة الدفاع الروسية ببطء وتضغط على العدو وتدمره".
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وأشار أيضا إلى أن وحدات "أحمد" من القوات الخاصة موجودة في اتجاه خاركوف منذ حوالي شهر.
وأكد علاء الدينوف أنه بفضل العمليات الهجومية المشتركة لمختلف الوحدات الروسية في فولتشانسك، تم القضاء على عدد كبير جدا من القوة البشرية والمعدات للعدو هذا الشهر.
وقال: "أعتقد أننا سنرى قريبا نتائج أكبر، باتت من حيث المبدأ، تقودنا إلى استنتاج منطقي لهو الانتهاء من العملية العسكرية الخاصة، وأعتقد أننا سننهي العملية العسكرية الخاصة هذا العام".
وأكد أنه "بشكل عام، لا يوجد جزء من البهة يمكن للعدو أن يقول إنه فيه في وضع مريح، أو إنه يتقدم، أو إن وحداتنا تتراجع في مكان ما". (روسيا اليوم)
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