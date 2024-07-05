Advertisement

عربي-دولي

زلة لسان جديدة لبايدن.. "سأهزم ترامب في 2020" (فيديو)

Lebanon 24
05-07-2024 | 23:24
A-
A+
Doc-P-1219697-638558441185831397.png
Doc-P-1219697-638558441185831397.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، زلة لسان محرجة جديدة حيث تتوالى "كبواته الإعلامية" منذ المناظرة الرئاسية الكارثية أمام الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي زلة لسان جديدة تضاف إلى سلسلة من الزلات السابقة التي بدا فيها انعدام التركيز واضحا عند الرئيس، أكد بايدن بكل ثقة بأنه "سيهزم ترامب في 2020".

وتعهد بايدن بهزيمة دونالد ترامب "مرة أخرى في عام 2020"، وذلك أمام تجمع حاشد في ولاية ويسكونسن أمس الجمعة.

وقال الرئيس الأميركي: "سأهزم دونالد ترامب. سأهزمه مرة أخرى في 2020".
 
Advertisement
 
ويواجه بايدن، الذي تغلب على ترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، معركة شاقة لتحقيق الانتصار في 2024، حيث تزداد الضغوط عليه للانسحاب من السباق بعد أداء كارثي في المناظرة الأسبوع الماضي.(سكاي نيوز)


عربي-دولي

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:26 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:42 | 2024-07-06
03:40 | 2024-07-06
03:34 | 2024-07-06
03:30 | 2024-07-06
03:22 | 2024-07-06
03:05 | 2024-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24