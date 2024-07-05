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عربي-دولي

أصيب بـ 4 رصاصات.. رئيس وزراء سلوفاكيا يطل لأول مرة منذ محاولة اغتياله

Lebanon 24
05-07-2024 | 23:37
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أطل رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو على الملأ أمس الجمعة لأول مرة منذ محاولة اغتياله في أيار الماضي.

وتحدث فيتسو في فعالية مسائية للاحتفال بعيد القديسين كيرلسوميثوديوس، وهو يوم عطلة رسمية في سلوفاكيا.
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ويتعافى فيتسو بعد إطلاق الرصاص عليه أربع مرات من مسافة قريبة في منتصف شهر أيار.

وأصيب فيتسو بأربع رصاصات أطلقها مهاجم عليه من مسافة قصيرة وهو يحي أنصاره خلال اجتماع للحكومة في بلدة هاندلوفا بوسط البلاد في 15 أيار.

وأصيب فيتسو (59 عاما) في منطقة البطن ونقل للمستشفى في حالة خطيرة وخضع على الفور لعملية جراحية استغرقت أكثر من 5 ساعات، ولعمليتين إضافيتين بعد ذلك بيومين.

وسلط الهجوم الضوء على حالة الانقسام السياسي الشديدة في سلوفاكيا، وهو أول محاولة اغتيال كبرى يتعرض لها زعيم سياسي أوروبي منذ أكثر من 20 عاما.

واعتقلت الشرطة المهاجم على الفور. واتهم الادعاء في وقت لاحق المدعو يوراي سي. بتهمة القتل العمد وأمرت المحكمة بحبسه.

وأظهرت وثيقة قضائية أن المهاجم (71 عاما) قال للمحكمة إن نيته كانت إيذاء فيتسو لأنه يعارض سياسات الحكومة وإنه استخدم مسدسا كان يملكه منذ أكثر من 30 عاما.(سكاي نيوز)




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