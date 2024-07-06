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عربي-دولي

محادثات "الرهائن" تبدأ خلال أسبوعين بعد المرحلة الأولى.. هذا ما كشفه مصدر في حماس

Lebanon 24
06-07-2024 | 00:50
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كشف مصدر كبير في حركة حماس، اليوم السبت ان اتفاق إطلاق سراح المحتجزين لدى الحركة في قطاع غزة سوف يستكمل قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الثانية.

وأوضح المصدر، وفقا لوكالة رويترز، أن مقترح الاتفاق المعدل بين حماس وإسرائيل ينص على أن تبدأ محادثات إطلاق الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، ومن بينهم الجنود والرجال المتبقين، خلال فترة 16 يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق.
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وقال المصدر إن الاقتراح يضمن قيام الوسطاء بضمان وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وتوصيل المساعدات وانسحاب القوات الإسرائيلية طالما استمرت المحادثات غير المباشرة لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.(سكاي نيوز)



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