بعد هجوم بمسيرات روسية.. انقطاع إمدادات المياه بمدينة أوكرانية

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نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن هجوما بطائرات مسيرة روسية على مدينة سومي، في شمال أوكرانيا، في وقت مبكر اليوم السبت أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن شبكة المياه المحلية وانقطاع إمدادات المياه.وذكرت إذاعة سوسبيلن أن المدينة، الواقعة في شمال شرق العاصمة كييف، شهدت سلسلة انفجارات.ونقلت الإذاعة عن مسؤولين بالبلدية قولهم إن إمدادات المياه انقطعت مؤقتا.ولم تتمكن رويترز من تأكيد الهجمات بشكل مستقل.