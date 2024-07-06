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عربي-دولي

بعد هجوم بمسيرات روسية.. انقطاع إمدادات المياه بمدينة أوكرانية

Lebanon 24
06-07-2024 | 01:18
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نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن هجوما بطائرات مسيرة روسية على مدينة سومي، في شمال أوكرانيا، في وقت مبكر اليوم السبت أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن شبكة المياه المحلية وانقطاع إمدادات المياه.
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وذكرت إذاعة سوسبيلن أن المدينة، الواقعة في شمال شرق العاصمة كييف، شهدت سلسلة انفجارات.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين بالبلدية قولهم إن إمدادات المياه انقطعت مؤقتا.


ولم تتمكن رويترز من تأكيد الهجمات بشكل مستقل.
وتتعرض منطقة سومي لقصف شبه يومي من مواقع روسية عبر الحدود.

ونفذت القوات الروسية توغلا عبر الحدود في أيار في منطقة خاركيف المجاورة، وأشار مسؤولون إلى تعزيز دوري للقوات بالقرب من منطقة سومي.
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