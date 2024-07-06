الأسد مهنئاً بزشكيان: نتمنى لكم السداد والتوفيق في كل ما يحفظ أمن إيران واستقراراها ومنعتها

أبرق الرئيس السوري بشار الأسد للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان مهنئاً لمناسبة فوزه بالانتخابات وجاء في البرقية: "أبارك لكم ثقة الشعب الإيراني العزيز، وأبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعباً نجاح العملية الانتخابية، متمنياً لكم السداد والتوفيق في كل ما يحفظ أمن إيران واستقراراها ومنعتها". (سانا)

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