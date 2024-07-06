وسط توتر مع روسيا.. أرمينيا تعلن تدريبات عسكرية مع أميركا

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وقالت الوزارة إن "تدريبات إيغل بارتنر 2024، ستركز على مهام حفظ السلام، وأن مثل هذه التدريبات تجري بشكل منتظم مع الدول الشريكة".وتوترت علاقات أرمينيا مع موسكو في السنوات الماضية، بسبب ما اعتبرته يريفان تقاعساً روسياً عن الدفاع عنها في مواجهة أذربيجان المجاورة. وكانت أرمينيا حتى وقت قريب أقرب حليف لروسيا في منطقة جنوب القوقاز.وأكدت أرمينيا مراراً أنها لا تدعم حرب موسكو في أوكرانيا، وأرسلت مساعدات إنسانية إلى كييف ما أثار غضب روسيا.