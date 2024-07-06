30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
29
o
النبطية
28
o
زحلة
31
o
بعلبك
28
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وسط توتر مع روسيا.. أرمينيا تعلن تدريبات عسكرية مع أميركا
Lebanon 24
06-07-2024
|
05:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وزارة الدفاع في أرمينيا، اليوم السبت، إنها تنوي إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في البلاد، بين 15 و24 تموز hلجاري.
وقالت الوزارة إن "تدريبات إيغل بارتنر 2024، ستركز على مهام حفظ السلام، وأن مثل هذه التدريبات تجري بشكل منتظم مع الدول الشريكة".
Advertisement
وتوترت علاقات أرمينيا مع موسكو في السنوات الماضية، بسبب ما اعتبرته يريفان تقاعساً روسياً عن الدفاع عنها في مواجهة أذربيجان المجاورة. وكانت أرمينيا حتى وقت قريب أقرب حليف لروسيا في منطقة جنوب القوقاز.
وأكدت أرمينيا مراراً أنها لا تدعم حرب موسكو في أوكرانيا، وأرسلت مساعدات إنسانية إلى كييف ما أثار غضب روسيا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستانها القصير رقصت وتمايلت ودبكت على المسرح.. مايا دياب تُغضب الجمهور مجددًا (فيديو)
Lebanon 24
بفستانها القصير رقصت وتمايلت ودبكت على المسرح.. مايا دياب تُغضب الجمهور مجددًا (فيديو)
09:26 | 2024-07-05
05/07/2024 09:26:28
Lebanon 24
Lebanon 24
غنّت "بتونس بيك" للراحلة وردة.. نانسي عجرم تتعرّض للهجوم بسبب صوتها: "نشاز ليش هيك"
Lebanon 24
غنّت "بتونس بيك" للراحلة وردة.. نانسي عجرم تتعرّض للهجوم بسبب صوتها: "نشاز ليش هيك"
10:08 | 2024-07-05
05/07/2024 10:08:23
Lebanon 24
Lebanon 24
صواريخ من دولة عربية ستساند لبنان.. معهد إسرائيلي يحدّدها!
Lebanon 24
صواريخ من دولة عربية ستساند لبنان.. معهد إسرائيلي يحدّدها!
13:30 | 2024-07-05
05/07/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "أبرز قادة حزب الله العسكريين".. تقريرٌ إسرائيلي يعلن الأسماء!
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "أبرز قادة حزب الله العسكريين".. تقريرٌ إسرائيلي يعلن الأسماء!
14:30 | 2024-07-05
05/07/2024 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في أوساط "عناصر حزب الله"؟ مزاعم إسرائيلية جديدة!
Lebanon 24
ماذا يجري في أوساط "عناصر حزب الله"؟ مزاعم إسرائيلية جديدة!
16:00 | 2024-07-05
05/07/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:46 | 2024-07-06
"تغييرات ميدانية" في غزة.. هل ستؤثر على "محادثات الهدنة"؟
06:33 | 2024-07-06
فيديو انتشر بقوّة... هل تعرّض سوريّون للإعتداء في تركيا؟
06:30 | 2024-07-06
"أخطر من البحر".. مكانٌ يقتل "المهاجرين" والأمم المتحدة تحذر منه!
06:30 | 2024-07-06
"لوموند": مخاوف وصول اليمين المتطرف للسلطة تطال قطاع الأعمال.. القلق لدى المستثمرين يتصاعد
06:26 | 2024-07-06
مع اقتراب اليمين المتطرف من الحكم.. التونسيون يفكرون في مغادرة فرنسا
06:23 | 2024-07-06
التوتر يتصاعد.. نتنياهو يوبّخ وزيراً في حكومته: "أنت ليست رئيس الوزراء"!
فيديو
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
06/07/2024 13:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
06/07/2024 13:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
06/07/2024 13:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24