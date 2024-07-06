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عربي-دولي

وسط توتر مع روسيا.. أرمينيا تعلن تدريبات عسكرية مع أميركا

Lebanon 24
06-07-2024 | 05:35
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قالت وزارة الدفاع في أرمينيا، اليوم السبت، إنها تنوي إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة في البلاد، بين 15 و24 تموز hلجاري.

وقالت الوزارة إن "تدريبات إيغل بارتنر 2024، ستركز على مهام حفظ السلام، وأن مثل هذه التدريبات تجري بشكل منتظم مع الدول الشريكة".
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وتوترت علاقات أرمينيا مع موسكو في السنوات الماضية، بسبب ما اعتبرته يريفان تقاعساً روسياً عن الدفاع عنها في مواجهة أذربيجان المجاورة. وكانت أرمينيا حتى وقت قريب أقرب حليف لروسيا في منطقة جنوب القوقاز.

وأكدت أرمينيا مراراً أنها لا تدعم حرب موسكو في أوكرانيا، وأرسلت مساعدات إنسانية إلى كييف ما أثار غضب روسيا.
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