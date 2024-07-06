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مفاجأة... إلغاء المؤتمر الصحافيّ للرئيس الإيرانيّ الجديد

Lebanon 24
06-07-2024 | 07:35
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بعدما كان من المقرر أن يعقد الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم السبت، عقب الإعلان عن فوزه بالانتخابات، يبدو أنه تقرر إلغاء المؤتمر الصحافي.

ولم يتم الإعلان عن الأسباب وراء قرار إلغاء المؤتمر الصحافي أو عن موعد جديد. (العربية)
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