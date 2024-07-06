روسيا تُسيطر على قرية سوكيل الأوكرانيّة

نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم السبت، إنّ "القوات الروسية سيطرت على قرية سوكيل، شمال غربي أفادييفكا في مقاطعة دونيتسك في شرق أوكرانيا".

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أما مركز دراسات الحرب الأميركي، فقال: "تواصل القوات الروسية تقدمها في وسط بلدة نيويورك شمال شرقي أفادييفكا وكذلك الحال في القرى القريبة من بلدة تورتسك في دونيتسك". (سكاي نيوز)