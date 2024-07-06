Advertisement

عربي-دولي

روسيا تُسيطر على قرية سوكيل الأوكرانيّة

Lebanon 24
06-07-2024 | 07:52
A-
A+
Doc-P-1219846-638558747485896644.jpg
Doc-P-1219846-638558747485896644.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم السبت، إنّ "القوات الروسية سيطرت على قرية سوكيل، شمال غربي أفادييفكا في مقاطعة دونيتسك في شرق أوكرانيا".
 
 
أما مركز دراسات الحرب الأميركي، فقال: "تواصل القوات الروسية تقدمها في وسط بلدة نيويورك شمال شرقي أفادييفكا وكذلك الحال في القرى القريبة من بلدة تورتسك في دونيتسك". (سكاي نيوز)
 
Advertisement

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2024-07-06
10:42 | 2024-07-06
10:23 | 2024-07-06
10:19 | 2024-07-06
10:00 | 2024-07-06
09:50 | 2024-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24