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مقتل ضابطين إسرائيليين في حيّ الشجاعية

Lebanon 24
06-07-2024 | 09:17
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، أنّ "اثنين من ضباطه قتلا في معركة في حيّ الشجاعية في مدينة غزة، في وقت سابق".

وأضاف أنه "خلال العمليات في منطقة الشجاعية، عثر الجنود على آبار أنفاق تحت الأرض وصادروا أسلحة وصواريخ بعيدة المدى". (سكاي نيوز)
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غزة

الشجاعية

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