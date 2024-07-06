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إقتصاد

بعد فوز حزب العمال... ثقة المستثمرين في الأصول البريطانية ترتفع

Lebanon 24
06-07-2024 | 10:19
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ارتفعت ثقة المستثمرين في الأصول البريطانية، بعد فوز حزب العمال في الانتخابات وتولي كير ستارمر رئاسة الحكومة البريطانية.

وسجلت الأسهم البريطانية التي تركز على الاسواق المحلية أفضل أسبوع لها في أكثر من خمسة أشهر، حيث ارتفع مؤشر "فوتسي  250".
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كما ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار لأعلى مستوى في 4 أشهر. (سكاي نيوز)

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