في أول خطاب له.. رئيس إيران الجديد: سنفتح صفحة جديدة ونتحد من أجل الوطن

ألقى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان اليوم السبت، أول خطاب له في المنصب من مرقد الإمام الخميني، في إشارة رمزية على التزامه بالنظام الإسلامي في إيران.



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كما تعهد الرئيس الجديد بمواصلة "مسيرة شهداء الجمهورية الإسلامية"، وتوجه إلى الشعب الإيراني بالقول إن "اليوم نبدأ فصلا جديدا لتنفيذ مطالب الإيرانيين المشروعة".



ودعا المجلس التشريعي إلى التناغم مع الحكومة القادمة لتخطي العقبات، وأن "نفتح صفحة جديدة ونتحد من أجل الوطن". (سكاي نيوز) وقال بزشكيان إنه لم يكن هنا لولا "حكمة المرشد الأعلى علي خامنئي"، مشيدا بالأجواء التي جرت فيها الانتخابات.كما تعهد الرئيس الجديد بمواصلة "مسيرة شهداء الجمهورية الإسلامية"، وتوجه إلى الشعب الإيراني بالقول إن "اليوم نبدأ فصلا جديدا لتنفيذ مطالب الإيرانيين المشروعة".ودعا المجلس التشريعي إلى التناغم مع الحكومة القادمة لتخطي العقبات، وأن "نفتح صفحة جديدة ونتحد من أجل الوطن". (سكاي نيوز)