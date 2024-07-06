مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة.. استهداف مدرسة تؤوي نازحين ومشاهد مرعبة توثق المشهد



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة عن استشهاد 15 فلسطينيًا بمجزرة مروّعة، ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قصفه مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقد استهدف القصف الإسرائيلي على مدرسة "الجاعوني" بالنصيرات، نازحين هجروا من خان يونس بعد تحذيرات الجيش الإسرائيلي، وفق ما أفادت قناة "الجزيرة".

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن القصف أدى لاستشهاد 15 مواطنًا بعضهم أشلاء، وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال.

ووثقت مقاطع فيديو تداولتها وسائل اعلام، اللحظات الأولى عقب المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية بقصف مدرسة إيواء تابعة للأونروا بالمخيم.