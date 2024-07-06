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عربي-دولي

مجددًا: موقف محرج لبايدن.. تجاهل فتاة من أصول إفريقية وهكذا كانت ردّة فعلها (فيديو)

Lebanon 24
06-07-2024 | 13:16
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سجلت الكاميرات في أميركا، موقفًا محرجًا للرئيس الأميركي جو بايدن الذي يواصل حاليًا حملته الإعلامية لإنقاذ "مستقبله السياسي" بعد كارثة المناظرة التي جمعته بمنافسه دونالد ترامب.
 
وأظهر مقطع فيديو مصور، الرئيس الديمقراطي وهو يتجاهل فتاة من أصول إفريقية كانت تنتظره لتحيته، فيما علامات الامتعاض والإحراج تظهر على وجهها. وبين المشهد بايدن وهو بين جمع من مؤيديه الذي قام بالسلام عليهم واحد تلو الآخر، إلى أن وصل عند شابة سمراء ابتسمت له للسلام عليه إلا أنه تجاهلها وقام بتحية السيدة التي تقف إلى جانبها ثم عانق أخرى.

كما أظهر المقطع الفتاة وهي واقفة بلا حراك تراقب بعينيها ما يفعله الرئيس حيث بدت منزعجة وعلامات الحيرة والصدمة على ملامحها.
 
 
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وكان الرئيس الأميركي، قد تفاخر أثناء مقابلته على محطة "وورد" الإذاعية في فيلادلفيا الخميس، بتعيين أول امرأة سوداء في المحكمة العليا هي كيتانجي براون جاكسون، وكذلك اختيار أول امرأة سوداء لتشغل منصب نائب الرئيس وهي كامالا هاريس. لكنه ارتكب زلة كارثية وقال "بالمناسبة، أنا فخور بأن أكون، كما قلت، أول نائب رئيس، وأول امرأة سوداء، تعمل مع رئيس أسود". في إشارة إلى فترة عمله كنائب للرئيس باراك أوباما، وأيضاً مشيراً إلى نائبته كامالا هاريس.

يذكر أن بايدن أقر بأنه كان "سيئا في المناظرة"، خلال مقابلة مع إذاعة محلية في بنسلفانيا بُثّت صباح الخميس، لكنه قال "90 دقيقة على المسرح لا تمحو ما فعلته خلال ثلاث سنوات ونصف السنة". (العربية)

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