مجددًا: موقف محرج لبايدن.. تجاهل فتاة من أصول إفريقية وهكذا كانت ردّة فعلها (فيديو)

سجلت الكاميرات في أميركا، موقفًا محرجًا للرئيس الأميركي جو بايدن الذي يواصل حاليًا حملته الإعلامية لإنقاذ "مستقبله السياسي" بعد كارثة المناظرة التي جمعته بمنافسه دونالد ترامب.

وأظهر مقطع فيديو مصور، الرئيس الديمقراطي وهو يتجاهل فتاة من أصول إفريقية كانت تنتظره لتحيته، فيما علامات الامتعاض والإحراج تظهر على وجهها. وبين المشهد بايدن وهو بين جمع من مؤيديه الذي قام بالسلام عليهم واحد تلو الآخر، إلى أن وصل عند شابة سمراء ابتسمت له للسلام عليه إلا أنه تجاهلها وقام بتحية السيدة التي تقف إلى جانبها ثم عانق أخرى.



كما أظهر المقطع الفتاة وهي واقفة بلا حراك تراقب بعينيها ما يفعله الرئيس حيث بدت منزعجة وعلامات الحيرة والصدمة على ملامحها.