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عربي-دولي

"مجرم ومدان".. تظاهرات حاشدة أمام منزل نتنياهو ومطالبات بالاستقالة

Lebanon 24
06-07-2024 | 14:30
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تظاهر الآلاف من الإسرائيليين مساء اليوم السبت، أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمطالبته بتقديم استقالته.
 
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت بأن نحو 2000 متظاهر إسرائيلي خرجوا للاحتجاح على سياسات حكومة نتنياهو، وتظاهروا في مدينة قيساريا حيث منزل نتنياهو الشخصي للهتاف ضده ومطالبته بالاستقالة.
 
 
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ورفع المشاركون في المظاهرة شعارات مثل "مجرم.. مدان" و"الجميع عودوا إلى بيوتكم الآن".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، ناشدت عائلات وذوي المحتجزين الإسرائيليين، بنيامين نتنياهو، إتمام صفقة تبادل الأسرى والرهائن مع حركة "حماس"، حيث نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عائلات المحتجزين الإسرائيليين خلال وقفة احتجاجية لهم بشأن الرد الإيجابي لحركة حماس حول صفقة تبادل الأسرى والرهائن، مناشدتهم نتنياهو إتمام تلك الصفقة والعمل على الإفراج عن ذويهم. (سبوتنيك)
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