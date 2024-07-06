"مجرم ومدان".. تظاهرات حاشدة أمام منزل نتنياهو ومطالبات بالاستقالة

تظاهر الآلاف من الإسرائيليين مساء اليوم السبت، أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لمطالبته بتقديم استقالته.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت بأن نحو 2000 متظاهر إسرائيلي خرجوا للاحتجاح على سياسات حكومة نتنياهو، وتظاهروا في مدينة قيساريا حيث منزل نتنياهو الشخصي للهتاف ضده ومطالبته بالاستقالة.