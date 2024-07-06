بعد فوز مسعود بزشكيان برئاسة إيران.. هذا ما قالته إسرائيل

علقت إسرائيل مساء اليوم السبت، على الإعلان عن فوز مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" أن "الشعب الإيراني بعث من خلال الانتخابات الرئاسية برسالة واضحة للمطالبة بالتغيير ومعارضة نظام آية الله"، وفق كلماته.

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وتابع: "الآن يجب على العالم تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، والمطالبة بإلغاء البرنامج النووي الإيراني، ووقف دعم المنظمات الإرهابية، هذه هي الفرصة الوحيدة لتحقيق التغيير".



وكانت وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت في ساعة مبكرة من اليوم السبت، فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، بانتخابات الرئاسة الإيرانية. (سبوتنيك)