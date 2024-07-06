لبحث هدنة غزة.. مصر تستضيف وفودًا إسرائيلية وأميركية

أكد مصدر رفيع المستوى اليوم السبت، لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر ستستضيف وفودًا إسرائيلية وأميركية لمناقشة "القضايا العالقة" في اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في غزة.



وأضاف المسؤول أن مصر تجري محادثات مع حركة حماس للتوصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين.

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وبحسب المصدر، فسيكون هناك لقاءات مصرية مكثفة مع جميع الأطراف خلال الأسبوع الجاري، لدفع جهود التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة.





في سياق متصل، أفادت "العربية" بأن إسرائيل ترسل وفدين إلى الدوحة والقاهرة الإثنين لبحث عقبات صفقة التبادل.



وفي وقت سابق السبت، أعلن البيت الأبيض أنه يحاول ووكالة المخابرات المركزية، التوصل إلى حل وسط لسد الفجوة بين إسرائيل وحماس حول هذه القضية، وفق تقرير لموقع "أكسيوس". (العربية)