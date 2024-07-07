Advertisement

عربي-دولي

روسيا.. إسقاط 14 مسيرة أوكرانية في منطقتي بيلغورود وكورسك

Lebanon 24
07-07-2024 | 02:19
A-
A+
Doc-P-1220020-638559408863129963.jpg
Doc-P-1220020-638559408863129963.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إحباط محاولة هجوم أوكراني باستخدام 7 طائرات مسيرة، تم تدميرها فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.
 
 
Advertisement
وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان بأنه "خلال الفترة بين الساعة 21:15 والساعة 23:20 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".
 
وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".


 وبحسب وكالة رويترز، فقد قال الجيش الروسي ومسؤولون إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 7 طائرات مسيرة أوكرانية في كلا من منطقتي بيلغورود وكورسك على الحدود مع أوكرانيا.
وقال أليكسي سميرنوف حاكم كورسك، الواقعة نحو الشمال الغربي، إن 7 طائرات أوكرانية مسيرة أسقطت فوق منطقته أيضا.
وأضاف أن القوات الأوكرانية قصفت نحو 10 قرى خلال اليوم. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:57 | 2024-07-07
03:21 | 2024-07-07
03:05 | 2024-07-07
02:41 | 2024-07-07
01:44 | 2024-07-07
01:16 | 2024-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24