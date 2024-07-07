Advertisement

عربي-دولي

فتح صناديق الاقتراع بجولة ثانية للانتخابات الفرنسية

Lebanon 24
07-07-2024 | 02:41
A-
A+
Doc-P-1220025-638559421896957810.jpg
Doc-P-1220025-638559421896957810.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فتحت صباح اليوم الأحد صناديق الاقتراع في فرنسا في جولة ثانية حاسمة للانتخابات التشريعية الفرنسية التي قد تشهد فوزا تاريخيا لأحزاب أقصى اليمين أو برلمانا معلقا.

وقد تشهد هذه الانتخابات تحقيق حزب "التجمع الوطني"، الذي ينتمي لأقصى اليمين، بزعامة مارين لوبان، نصرا تاريخيا.
Advertisement

وتتمحور رؤية حزب التجمع الوطني المنغلقة على الداخل الفرنسي، ومناهضة المهاجرين.


كما قد يسفر التصويت عن برلمان معلق، وسنوات من الجمود السياسي.

وسيكون للانتخابات البرلمانية المبكرة، التي بدأت جولة اعادتها اليوم الأحد في الدولة المسلحة نوويا، تأثير محتمل على الحرب في أوكرانيا، والدبلوماسية العالمية، والاستقرار الاقتصادي في أوروبا.


كما بات من شبه المؤكد أن قوض اليمين الفرنسي سلطة الرئيس إيمانويل ماكرون خلال السنوات الثلاث المتبقية من ولايته عن طريق عدد المقاعد التي يتوقع أن يحصدها.
 
وأعلنت الحكومة نشر 30 ألف شرطي في أنحاء البلاد خلال يوم التصويت.

وتأتي التوترات المتصاعدة بينما تحتفل فرنسا بصيف استثنائي للغاية سيشهد استضافة باريس لدورة ألعاب أولمبية طموح بشكل استثنائي، بالإضافة لوصول المنتخب الوطني إلى الدور قبل النهائي لبطولة أمم أوروبا 2024، وكذلك انطلاق سباق فرنسا للدراجات في جميع أنحاء البلاد إلى جانب الشعلة الأولمبية.
 
في الوقت نفسه سيكون هناك 49 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في الانتخابات الأكثر أهمية في تاريخ البلاد منذ عقود. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:57 | 2024-07-07
03:21 | 2024-07-07
03:05 | 2024-07-07
02:19 | 2024-07-07
01:44 | 2024-07-07
01:16 | 2024-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24