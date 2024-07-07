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عربي-دولي

في اليوم الـ275.. استشهاد 26 فلسطينيا بغارات على غزة

Lebanon 24
07-07-2024 | 04:52
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في اليوم 275 للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، استشهد 20 فلسطينيا في غارات إسرائيلية استهدفت 4 منازل في حي الشيخ رضوان والصبرة ومنطقة الميناء غربي مدينة غزة.
كما استشهد 6 آخرون باستهداف منزل في بلدة الزوايدة وسط القطاع، بالتزامن مع غارة على منزل في مخيم النصيرات أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين، وفقا لما ذكره مراسلنا.
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ويأتي ذلك بعد غارة نفذها الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، استهدفت مدرسة تابعة للأونروا في مخيم النصيرات تأوي 2000 نازح وأدت إلى مقتل 16 منهم.
وفي جنوب القطاع.. انتشل فلسطينيون جثامين 3 مواطنين مكبلي الأيدي قرب معبر كرم أبو سالم.
ووفق مصادر فلسطينية فإن الضحايا كانوا معتقلين لدى الجيش الإسرائيلي، وتم استهدافهم بقذيفة دبابة بعد الإفراج عنهم بلحظات من محيط المعبر.
 
إلى ذلك تواصل القصف المدفعي من الدبابات الإسرائيلية على مناطق غربي مدينة رفح.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن 3 مواطنين استشهدوا صباح الأحد بقصف إسرائيلي بواسطة الطائرات الحربية استهدف منزلا في حي الميناء غربي مدينة غزة.
كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي محيط أبراج الأسرى غرب النصيرات، بالتزامن مع إطلاق مروحيات الاحتلال نيرانها الثقيلة شرق دير البلح وسط قطاع.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الاول 2023، ما أسفر عن استشهاد 38098 مواطنا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. (سكاي نيوز)
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