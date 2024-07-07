روسيا تؤكد تدمير منصتي باتريوت في أوكرانيا

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أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحدـ تدمير صواريخ إسكندر الباليستية الروسية منصتي إطلاق صواريخ من طراز باتريوت في منطقة أوديسا بأوكرانيا.وأضافت الوزارة في بيان عبر تلغرام أن الهجوم على منطقة ميناء يوغني دمر أيضاً محطة رادار.ولم يتضح تاريخ الهجوم على المنصتين، ولكن مقطع فيديو نشرته الوزارة على تليغرام أظخر انفجارات في وضح النهار في منطقة غير مأهولة قرب ساحل.وفي وقت سابق اليوم الأحد، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا هاجمت أوكرانيا بصاروخين باليستيين من طراز إسكندر، لكنها لم تذكر التفاصيل.