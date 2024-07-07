Advertisement

عربي-دولي

أثناء موجة حارة... غرق 49 شخصاً في روسيا

Lebanon 24
07-07-2024 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1220074-638559531082824228.jpg
Doc-P-1220074-638559531082824228.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الوزارة المعنية بمواجهة الطوارئ في روسيا أن 49 شخصا بينهم 7 أطفال غرقوا في أنحاء روسيا، أمس السبت، في وقت تسود فيه درجات الحرارة المرتفعة مساحات شاسعة من البلاد.

وقالت الوزارة عبر تطبيق تلغرام "تم تسجيل 65 واقعة في مسطحات مائية في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. توفي 49 شخصا".
Advertisement

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن هذا الرقم يزيد بنحو 10 حالات مقارنة بمن قضوا غرقا في ذات اليوم من العام الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي، شهد سكان روسيا بعض أكثر أحوال الطقس سخونة منذ أكثر من قرن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:08 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:44 | 2024-07-07
09:10 | 2024-07-07
09:09 | 2024-07-07
08:33 | 2024-07-07
08:30 | 2024-07-07
08:14 | 2024-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24