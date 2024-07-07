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عربي-دولي
أثناء موجة حارة... غرق 49 شخصاً في روسيا
Lebanon 24
07-07-2024
|
07:00
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أعلنت الوزارة المعنية بمواجهة الطوارئ في روسيا أن 49 شخصا بينهم 7 أطفال غرقوا في أنحاء روسيا، أمس السبت، في وقت تسود فيه درجات الحرارة المرتفعة مساحات شاسعة من البلاد.
وقالت الوزارة عبر تطبيق تلغرام "تم تسجيل 65 واقعة في مسطحات مائية في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. توفي 49 شخصا".
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وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن هذا الرقم يزيد بنحو 10 حالات مقارنة بمن قضوا غرقا في ذات اليوم من العام الماضي.
وخلال الأسبوع الماضي، شهد سكان روسيا بعض أكثر أحوال الطقس سخونة منذ أكثر من قرن.
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