ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى 38 ألفاً

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة الهجوم الإسرائيلي على غزة، ارتفعت إلى 38153 قتيلاً، و87828 جريحاً منذ 7 تشرين الأول الماضي.وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 55 شهيداً و123 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأضافت أنه في "اليوم الـ 275 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".