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ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى 38 ألفاً

Lebanon 24
07-07-2024 | 07:50
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن حصيلة الهجوم الإسرائيلي على غزة، ارتفعت إلى 38153 قتيلاً، و87828 جريحاً منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر  ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها  للمستشفيات 55 شهيداً و123  إصابة خلال الـ  24 ساعة الماضية".
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وأضافت أنه في "اليوم الـ  275 للعدوان الإسرائيلي  المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع  طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

 
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