عن العلاقات مع سوريا والأسد... هذا ما قاله إردوغان

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قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن أنقرة ستوجه دعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد وقد تكون في أية لحظة، معربا عن أمله في عودة العلاقات التركية-السورية إلى ما كانت عليه في الماضي.وقال للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلة عودته من برلين إلى اسطنبول ان "لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقاربة بشأن لقائنا الرئيس السوري السوري بشار الأسد في تركيا ، ورئيس الوزراء العراقي لديه مقاربة، نتحدث هنا عن الوساطة فما المانع منها مع جارتنا".اضاف:"وصلنا الآن إلى مرحلة بحيث أنه بمجرد اتخاذ بشار الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع تركيا، سوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب:.