بزشكيان يؤدي اليمين أمام مجلس الشورى في مطلع أغسطس

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يؤدي الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، في مطلع شهر آب المقبل ليصبح الرئيس التاسع لإيران، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأحد.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان مجتبى يوسفي، قوله إن "مراسم تنصيب الرئيس ستقام في الرابع أو الخامس من آب " على أن "يعين خلال 15 يوماً الوزراء للتصويت على الثقة"، وفقا لفرانس برس.ومن المقرر أن يتم حفل التنصيب بعد نيل بزشكيان موافقة المرشد الإيراني علي خامنئي، رسمياً.غير أن صلاحيات الرئيس في إيران محدودة إذ تقع المسؤولية الأولى في الحكم فيها على عاتق المرشد، الذي يُعتبر رأس الدولة.أما الرئيس فهو مسؤول على رأس حكومته عن تطبيق الخطوط السياسية العريضة التي يضعها المرشد.