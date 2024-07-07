30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
29
o
زحلة
33
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بزشكيان يؤدي اليمين أمام مجلس الشورى في مطلع أغسطس
Lebanon 24
07-07-2024
|
08:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
يؤدي الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، في مطلع شهر آب المقبل ليصبح الرئيس التاسع لإيران، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأحد.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان مجتبى يوسفي، قوله إن "مراسم تنصيب الرئيس ستقام في الرابع أو الخامس من آب " على أن "يعين خلال 15 يوماً الوزراء للتصويت على الثقة"، وفقا لفرانس برس.
Advertisement
ومن المقرر أن يتم حفل التنصيب بعد نيل بزشكيان موافقة المرشد الإيراني علي خامنئي، رسمياً.
غير أن صلاحيات الرئيس في إيران محدودة إذ تقع المسؤولية الأولى في الحكم فيها على عاتق المرشد، الذي يُعتبر رأس الدولة.
أما الرئيس فهو مسؤول على رأس حكومته عن تطبيق الخطوط السياسية العريضة التي يضعها المرشد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل تيم حسن يُثير الجدل بحديثه عن زوج والدته.. فماذا قال؟
Lebanon 24
نجل تيم حسن يُثير الجدل بحديثه عن زوج والدته.. فماذا قال؟
23:00 | 2024-07-06
06/07/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوّجا قبل أيّام... شاهدوا الصور الأوّلى من زفاف ناصيف زيتون ودانييلا رحمة
Lebanon 24
تزوّجا قبل أيّام... شاهدوا الصور الأوّلى من زفاف ناصيف زيتون ودانييلا رحمة
10:08 | 2024-07-06
06/07/2024 10:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيلية عن "حرب لبنان".. مسؤولٌ في تل أبيب يكشفها!
Lebanon 24
مفاجأة إسرائيلية عن "حرب لبنان".. مسؤولٌ في تل أبيب يكشفها!
14:00 | 2024-07-06
06/07/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو "المساعد الأبرز" لنصرالله؟ تقريرٌ إسرائيلي يحدّده!
Lebanon 24
من هو "المساعد الأبرز" لنصرالله؟ تقريرٌ إسرائيلي يحدّده!
15:00 | 2024-07-06
06/07/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أطل بـ "كرش" ووزن زائد.. بوراك أوزجفيت "الرشيق" يفاجئ الجمهور بشكله الجديد! (صورة)
Lebanon 24
أطل بـ "كرش" ووزن زائد.. بوراك أوزجفيت "الرشيق" يفاجئ الجمهور بشكله الجديد! (صورة)
14:08 | 2024-07-06
06/07/2024 02:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:44 | 2024-07-07
خوفاً من ارتفاع النفط.. إدارة بايدن تخشى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا
09:10 | 2024-07-07
روحاني: الرئيس الجديد أمام فرصة لإحياء المباحثات النووية
09:09 | 2024-07-07
"نصيحة" من بلير لرئيس الوزراء البريطاني الجديد.. ماذا قال له؟
08:30 | 2024-07-07
روسيا تعيد 20 طفلاً من أبناء الدواعش إلى موسكو
08:14 | 2024-07-07
عن العلاقات مع سوريا والأسد... هذا ما قاله إردوغان
08:00 | 2024-07-07
"حرب السماء".. تفاصيل بارزة عن كيفية عمل أنظمة الدفاع الجويّ في أوكرانيا!
فيديو
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
07/07/2024 16:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
07/07/2024 16:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
07/07/2024 16:52:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24