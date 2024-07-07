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إقتصاد

خوفاً من ارتفاع النفط.. إدارة بايدن تخشى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا

Lebanon 24
07-07-2024 | 09:44
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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن البيت الأبيض يخشى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، تفاديا لارتفاع أسعار النفط والإضرار بحملة جو بايدن الانتخابية.

ووفقاً للصحيفة، اقترحت الخزانة الأميركية فرض قيود جديدة على ناقلات النفط الروسية، من دون قرارات بهذا الخصوص بعد من الإدارة الرئاسية.
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ولفتت الصحيفة إلى أنه في حين يريد مسؤولو وزارة الخزانة إخراج الناقلات الروسية من الخدمة، يشعر المستشارون الاقتصاديون في البيت الأبيض بالقلق من أن ذلك سيخاطر بارتفاع أسعار النفط هذا الصيف وارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، مما قد يضر بحملة إعادة انتخاب بايدن.

يذكر أن وسائل إعلام غربية ذكرت في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي، ضمن الحزمة الـ14 من العقوبات المناهضة لروسيا، قام بمنع 27 سفينة شحن تحمل النفط الروسي من دخول موانئه.

بينما نقلت "نيويورك تايمز" عن مصادرها أن القيود المقترحة على ناقلات النفط الروسية "لا تزال قيد الدراسة ولن يتم اعتمادها في المستقبل القريب".

إقتصاد

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