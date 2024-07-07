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عربي-دولي

"غرقت جزئياً"... مدمرة إيرانية تتعرض لحادث في مياه الخليج العربي

Lebanon 24
07-07-2024 | 10:28
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، بتعرض مدمرة بحرية إيرانية لحادث في مياه الخليج العربي.

فقد ذكرت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أن المدمرة "سهند"، التابعة للأسطول الجنوبي للبحرية الإيرانية تعرضت اليوم الأحد لحادث في مياه ميناء بندر عباس عاصمة محافظة هرمزجان.
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وأضافت الوكالة أن آخر تقرير إعلامي يشير إلى غرق جزء من المدمرة "سنهد" تحت الماء.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" نقلا عن بيان للبحرية أنه خلال إجراء إصلاحات للمدمرة سهند عند الرصيف "فقدت توازنها بسبب تسرب المياه.. ولحسن الحظ.. بدأت السفينة تعود لتوازنها سريعا".

ولم تحدد الوكالة زمن وقوع الحادث.

ونشرت وسائل إعلام رسمية صورة لسفينة مقلوبة، وقالت إنه تم نقل عدة أشخاص إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة.
 
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