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القوات الأوكرانية تعلن إسقاط طائرة حربية روسية

Lebanon 24
07-07-2024 | 11:30
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أعلن الجيش الأوكراني، الأحد، أنه أسقط طائرة حربية من نوع "سو-25" تابعة للجيش الروسي في منطقة دونيتسك بالبلاد.

وقال تجمع قوات "خورتيتسيا" العملياتي الاستراتيجي الأوكراني في بيان، إنه تم إسقاط طائرة حربية من نوع "سو-25" تابعة للجيش الروسي على محور مدينة بوكروفسك في منطقة دونيتسك.
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وأوضح البيان أن الجيش الأوكراني أسقط طائرة حربية روسية من طراز "سو-25" كانت تطلق النار على مواقع وحدات قوات الدفاع (الأوكرانية) على محور بوكروفسك.

كما أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن القوات الروسية هاجمت مناطق مختلفة من البلاد ليلاً بصاروخين باليستيين من طراز "إسكندر-إم" و13 مسيرة من نوع "شاهد".

ولفتت هيئة الأركان في بيانها إلى أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت تلك المسيرات.

وأشار البيان إلى وقوع 151 اشتباكا بين الجيشين الأوكراني والروسي خلال الـ 24 ساعة الماضية على خطوط القتال في عموم أوكرانيا. (الأناضول)
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