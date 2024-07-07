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بريطانيا: هناك حاجة لوقف واضح وعاجل لإطلاق النار بغزة

Lebanon 24
07-07-2024 | 12:00
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أكد رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، الأحد، على الحاجة إلى وقف "واضح وعاجل" لإطلاق النار في غزة، القطاع الفلسطيني الذي قتلت فيه إسرائيل أكثر من 38 ألف فلسطيني خلال 9 أشهر وحولته إلى أنقاض.
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وقال مكتبه في بيان إن "ستارمر، أكد في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ضرورة التوصل لوقف واضح وعاجل لإطلاق النار بغزة، وعودة الرهائن، وزيادة فورية في حجم المساعدات للمدنيين".

وجدد ستارمر، "تعازيه للخسارة المأساوية في الأرواح في أعقاب هجمات تشرين الأول الماضي"، على حد قوله. (الأناضول)
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