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"القسام" تعلن تجنيد آلاف المقاتلين وتأهيل قدراتها العسكرية

Lebanon 24
07-07-2024 | 13:11
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أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، تجنيد آلاف المقاتلين الجدد في صفوفها، خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإعادة تأهيل قدراتها العسكرية.

وقال متحدث الكتائب أبو عبيدة، في كلمة مصورة: "تمكنا من تجنيد آلاف المقاتلين الجدد خلال الحرب، وتأهيل بعض القدرات المهمة وتجهيز الكمائن وتصنيع العبوات والقذائف، وإعادة تدوير مخلفات العدو (الإسرائيلي)".
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وتابع: "كتائبنا الـ24 مع فصائل المقاومة قاتلت على مدار 9 أشهر، من أقصى بيت حانون شمالا، إلى أقصى رفح جنوبا". (الاناضول)
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