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نتنياهو يستعد لإرسال وفد إلى القاهرة والدوحة

Lebanon 24
07-07-2024 | 13:56
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد مشاورات محدودة مساء اليوم مع رؤساء المؤسسة الأمنية في إطار التمهيد لإرسال وفد تفاوضي إلى الدوحة والقاهرة في الأيام المقبلة.
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وسيتم خلال هذه المشاورات التي تتعلق بمفاوضات صفقة التبادل، تحديد أعضاء الوفد الذي سيغادر إلى الدوحة.

ومن المنتظر أن يشارك وزير الدفاع يوآف غالانت إلى جانب نتنياهو في الاجتماع الذي يهدف إلى دفع جهود التوصل لصفقة تبادل.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد كشفت في وقت سابق أن نتنياهو قد منع غالانت من عقد لقاء بشأن صفقة المحتجزين في قطاع غزة، مع رئيسي الموساد والشاباك.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنه "في مشاورة قصيرة بعد اجتماع مجلس الوزراء، أبلغ غالانت نتنياهو أن منع مشاركة رئيسي الشاباك والموساد من الاجتماع التحضيري، أضعف قدرة الجهاز الأمني على الاستعداد للاجتماعات مع رئيس الوزراء، وتقييم الأوضاع واتخاذ القرارات".

ورد نتنياهو على غالانت مؤكدا أن الأخير "وزير الدفاع وليس رئيس الوزراء، وبالتالي لا يوجد سبب لإجراء مناقشات مع رئيسي الموساد والشاباك".

وتعيش إسرائيل على وقع خلافات سياسية بالتوازي مع حرب غزة، تزداد حدتها مع جولات المفاوضات المتعثرة لإبرام صفقة رهائن.

وحسب نفس المصادر، من المقرر أن يجتمع رئيس المخابرات المركزية الأميريكة ورئيس الوزراء القطري ورئيس جهاز المخابرات المصرية ورئيس الموساد فى قطر الأربعاء المقبل.
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