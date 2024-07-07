27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
نتنياهو يستعد لإرسال وفد إلى القاهرة والدوحة
Lebanon 24
07-07-2024
|
13:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد مشاورات محدودة مساء اليوم مع رؤساء المؤسسة الأمنية في إطار التمهيد لإرسال وفد تفاوضي إلى الدوحة والقاهرة في الأيام المقبلة.
Advertisement
وسيتم خلال هذه المشاورات التي تتعلق بمفاوضات صفقة التبادل، تحديد أعضاء الوفد الذي سيغادر إلى الدوحة.
ومن المنتظر أن يشارك وزير الدفاع يوآف غالانت إلى جانب نتنياهو في الاجتماع الذي يهدف إلى دفع جهود التوصل لصفقة تبادل.
وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد كشفت في وقت سابق أن نتنياهو قد منع غالانت من عقد لقاء بشأن صفقة المحتجزين في قطاع غزة، مع رئيسي الموساد والشاباك.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنه "في مشاورة قصيرة بعد اجتماع مجلس الوزراء، أبلغ غالانت نتنياهو أن منع مشاركة رئيسي الشاباك والموساد من الاجتماع التحضيري، أضعف قدرة الجهاز الأمني على الاستعداد للاجتماعات مع رئيس الوزراء، وتقييم الأوضاع واتخاذ القرارات".
ورد نتنياهو على غالانت مؤكدا أن الأخير "وزير الدفاع وليس رئيس الوزراء، وبالتالي لا يوجد سبب لإجراء مناقشات مع رئيسي الموساد والشاباك".
وتعيش إسرائيل على وقع خلافات سياسية بالتوازي مع حرب غزة، تزداد حدتها مع جولات المفاوضات المتعثرة لإبرام صفقة رهائن.
وحسب نفس المصادر، من المقرر أن يجتمع رئيس المخابرات المركزية الأميريكة ورئيس الوزراء القطري ورئيس جهاز المخابرات المصرية ورئيس الموساد فى قطر الأربعاء المقبل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل تيم حسن يُثير الجدل بحديثه عن زوج والدته.. فماذا قال؟
Lebanon 24
نجل تيم حسن يُثير الجدل بحديثه عن زوج والدته.. فماذا قال؟
23:00 | 2024-07-06
06/07/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حالة واحدة إسرائيل قد تعلن "حرب لبنان".. جنرالٌ يُحدّدها عبر صحيفة
Lebanon 24
في حالة واحدة إسرائيل قد تعلن "حرب لبنان".. جنرالٌ يُحدّدها عبر صحيفة
05:00 | 2024-07-07
07/07/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جويّة لـ"حزب الله".. طائرة صاروخيّة وتقريرٌ إسرائيليّ يكشفها!
Lebanon 24
مفاجأة جويّة لـ"حزب الله".. طائرة صاروخيّة وتقريرٌ إسرائيليّ يكشفها!
12:00 | 2024-07-07
07/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سبايدر مان" في الضاحية.. فيديو يرصد ما فعله!
Lebanon 24
"سبايدر مان" في الضاحية.. فيديو يرصد ما فعله!
00:33 | 2024-07-07
07/07/2024 12:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. بلدة لبنانية تتعرّض لقصفٍ عنيف!
Lebanon 24
بالصور.. بلدة لبنانية تتعرّض لقصفٍ عنيف!
04:25 | 2024-07-07
07/07/2024 04:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:00 | 2024-07-07
نواب ديمقراطيون يضغطون على بايدن للتنحي
18:22 | 2024-07-07
من هو زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون؟
17:48 | 2024-07-07
10 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي لمنزل في جباليا
17:24 | 2024-07-07
بولندا تعلّق على نتائج الانتخابات الفرنسية: خيبة أمل لموسكو
16:55 | 2024-07-07
كوبا تعلن إحباط مشروع "إرهابي" أُعد له في أميركا
16:50 | 2024-07-07
احتجاجات مؤيدة لإبرام اتفاق هدنة تغلق طرقا في إسرائيل
فيديو
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
08/07/2024 02:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
08/07/2024 02:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
08/07/2024 02:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24