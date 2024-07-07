عازماً على الصمود بوجه ضغوط معسكره.. بايدن يعود لمسار حملته

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عاد الرئيس الأميركي جو بايدن إلى مسار حملته الانتخابية، الأحد، عازماً على الصمود رغم الضغوط المتزايدة من سياسيين ديمقراطيين لحمله على التخلي عن ترشحه.ومن المقرر أن يشارك الديمقراطي البالغ من العمر 81 عاماً، والذي لم يبدد تماماً الشكوك حول قدرته على حكم البلاد لولاية ثانية بعد مقابلة تلفزيونية أجراها، الجمعة، في تجمعين انتخابيين في فيلادلفيا وهاريسبورغ في ولاية بنسلفانيا الرئيسية في السباق نحو البيت الأبيض، وذلك قبل أن يبدأ أسبوعاً صعباً يستضيف فيه قمة لحلف شمال الأطلسي في واشنطن.ويتحدّث أولاً خلال قدّاس في كنيسة للسود في فيلادلفيا قبل أن يشارك في لقاء نقابيين ومؤيّدين له عصراً في هاريسبرغ.ويظهر بايدن روحاً قتالية أكبر في تجمعات مماثلة، كما حصل يوم الجمعة الفائت في ويسكونسن حيث أكد بقاءه في السباق الرئاسي.وأمام المرشّح الديمقراطي الكثير ليقوم به لمحو الانطباع الكارثي الذي خلّفته مناظرته في مواجهة دونالد ترامب في 27 حزيران.ولم يتمكّن من القضاء تماماً على الشكوك بشأن قدرته على مواصلة حملته بعد مقابلة متلفزة أجراها مساء الجمعة.في سياق متصل، قال السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي المقرّب من الرئيس، الأحد: "أرى أن الرئيس يجب أن يقوم بالمزيد"، مشيراً إلى أن الأسبوع المقبل "حاسم للغاية". وحثّه على التقرّب من المواطنين وزيادة عدد اللقاءات من دون شاشة ملقّنة للخطابات.وقال السيناتور لمحطة "سي. إن. إن": "أعتقد أنه يجب القيام بكل ذلك في الأيام القليلة المقبلة. الوقت ينفد. هذا الأسبوع مهم للغاية وحاسم بالنسبة للبلاد وللرئيس".لكنّ ضغوط النواب الديمقراطيين تتزايد.فقد دعا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز إلى اجتماع أزمة افتراضي للنواب الديمقراطيين الأحد لمناقشة أفضل طريقة للمضي قدماً، مع عودة الكونغرس للانعقاد في الأيام المقبلة.وسيحاول السيناتور الديمقراطي مارك وارنر تنظيم اجتماع مماثل في مجلس الشيوخ.وسبق أن طلب أربعة نواب ديمقراطيين من بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي في نوفمبر.وانضمت إليهم السبت نائبة خامسة هي إنجي كريغ، قائلةً في بيان إنه "في غياب رد قوي من الرئيس نفسه بعد هذه المناظرة، (فهي) لا تعتقد أن الرئيس يمكنه إدارة حملة فعالة والفوز ضد دونالد ترامب".وخلال مقابلة تلفزيونية وُصفت بالحاسمة، قال بايدن، الجمعة، إنه لا أحد غيره "مؤهل أكثر منه" للتغلب على ترامب في نوفمبر، وبدا كأنه ينكر حقيقة استطلاعات الرأي التي بيّنت بوضوح أنه في موقف صعب أمام منافسه الجمهوري.