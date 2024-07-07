بولندا تعلّق على نتائج الانتخابات الفرنسية: خيبة أمل لموسكو

أبدى رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ارتياحه يوم الأحد بعد أن أظهرت استطلاعات لآراء الناخبين الفرنسيين في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية اتجاه البلاد لتشكيل برلمان دون أن يحقق أي حزب أغلبية، مع احتمال فوز ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي لتيار اليسار بأكبر عدد من المقاعد.
وكتب توسك على منصة إكس قائلاً: "هناك شعور بالحماسة في باريس وخيبة أمل في موسكو وارتياح في كييف. هذا كاف لأن نكون سعداء في وارسو".
وأظهرت استطلاعات رأي مستندة إلى نتائج أولية أنه "من المتوقع أن يأتي حزب التجمع الوطني في المركز الثالث".
وفي أول رد فعل له، وصف جوردان بارديلا زعيم حزب التجمع الوطني التعاون بين القوى المناهضة لحزبه بأنه "تحالف مشين سيصيب فرنسا بالشلل".
وتوقعت استطلاعات الرأي فوز تحالف اليسار، الذي يضم اليسار المتطرف والاشتراكيين والخضر، بما يتراوح بين 172 و215 مقعداً من أصل 577.
وتشير التوقعات إلى أن حزب التجمع الوطني سيحصل على ما بين 115 إلى 155 مقعداً.