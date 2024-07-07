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عربي-دولي

10 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي لمنزل في جباليا

Lebanon 24
07-07-2024 | 17:48
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية عن استشهاد عدد من الفلسطينيين، ليلة الإثنين، بعد قصف طائرات إسرائيلية منزلاً في جباليا شمال قطاع غزة.
وقد ذكرت المصادر أن 10 فلسطينيين استشهدوا وأصيب العشرات، إضافة لعدد من المفقودين تحت الأنقاض بعد استهداف الطيران الإسرائيلي لمنزل بمنطقة جباليا النزلة شمال قطاع غزة.
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كذلك استشهدت سيدة وأصيب ثلاثة من أبنائها، إثر قصف طائرات إسرائيلية لمنزل في منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي أيضاً شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
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