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عربي-دولي

المشهد الفرنسي بعد تقدّم اليسار.. خيارات وتحالفات متوقّعة

Lebanon 24
07-07-2024 | 19:54
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استطاع ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة في فرنسا الفوز بأكبر عدد من المقاعد في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية مع تقديرات لاستطلاعات رأي تشير لفوز تحالف اليسار، الذي يضم اليسار المتطرف والاشتراكيين والخضر، بما يتراوح بين 172 و215 مقعداً من أصل 577.
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ووفقاً للتقديرات الأولية فإن تحالف الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط سيحلّ في المركز الثاني بفارق ضئيل ويفوز بما يتراوح بين 150 و180 مقعداً.

أما حزب التجمّع الوطني بزعامة مارين لوبان فسيحصل على ما بين 115 إلى 155 مقعداً.

ما الذي سيحدث الآن؟

- قد يكون ائتلاف الجبهة الشعبية الجديدة في طريقه ليصبح أكبر قوة في البرلمان الفرنسي، لكن التحالف الذي يضم فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي والخضر والشيوعيين، لا يزال بعيدا عن 289 نائباً، وهو عدد المقاعد المطلوبة للحصول على الأغلبية المطلقة.
- حسبما ذكرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فإن محللين يتوقعون مع عدم وجود أغلبية، اضطرار الكتلة اليسارية إلى التفاوض.
- يسمح الدستور الفرنسي للرئيس باختيار من يريد رئيسا للوزراء.
- من الناحية العملية، ولأن البرلمان قادر على فرض استقالة الحكومة، فإن رئيس الدولة يختار دائما شخصا يكون مقبولا لدى المجلس.
- في العادة يكون ذلك الشخص من أكبر كتلة في البرلمان، لكن تعيين رئيس وزراء يساري من شأنه أن يتعرض لخطر تكرار تصويت حجب الثقة، بدعم ليس فقط من يمين الوسط واليمين المتطرف، ولكن ربما من معسكر الرئيس أيضا.
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