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عربي-دولي

الجيش الأميركي يعلن تدمير مسيرتين للحوثيين في اليمن

Lebanon 24
07-07-2024 | 23:25
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أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، يوم الإثنين، تدمير طائرتين بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وقالت القيادة الوسطى الأميركية في بيان: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة من تدمير طائرتين بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن".
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وأضافت: "نجحت القوات الشريكة من تدمير طائرتين بدون طيار للحوثيين فوق خليج عدن".


وتابع البيان: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".
وأوضح أنه "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
واختتم البيان بالقول: "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأميركية والتحالف والسفن التجارية". (سكاي نيوز)
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