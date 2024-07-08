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عربي-دولي
لابيد يدعو لوقف الحرب في غزة ويُحدد نقطة ضعف الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
08-07-2024
|
00:39
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حض زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الحكومة على وقف الحرب في قطاع غزة والتفاوض على اتفاق مع الفصائل الفلسطينية لتأمين عودة الرهائن.
وقال لبيد لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "نحن بحاجة إلى وقف الحرب، وإبرام صفقة، وإعادة الرهائن إلى الوطن".
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وأضاف: "لقد عارضت إسرائيل دائما الحروب المطولة، وجيشنا، الذي يعتمد على قوات الاحتياط، غير مجهز لهذا النوع من الحرب".
شروط نتنياهو
وأمس الأحد، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن الشروط التي وضعها بنيامين نتنياهو للصفقة المنتظرة مع حركة حماس.
وقال مكتب نتنياهو في بيان إن أي اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن يتيح لإسرائيل مواصلة القتال حتى تحقق أهداف الحرب.
وأضاف أن الاتفاق يجب أن يمنع تهريب الأسلحة إلى حماس عبر الحدود بين غزة ومصر، ويجب ألا يسمح لآلاف المسلحين بالعودة إلى شمال غزة.
وأردف إن إسرائيل ستعمل على إعادة أكبر عدد من الرهائن الأحياء.
ويأتي بيان نتنياهو وسط تجدد جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة وقطر ومصر لحثّ إسرائيل وحركة حماس على خوض محادثات لوقف الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس ومعتقلين فلسطينيين في إسرائيل.(سكاي نيوز)
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