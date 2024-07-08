Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يتخوف من إعادة انتخاب ترامب.. هذا ما كشفته "نيويورك تايمز"

Lebanon 24
08-07-2024 | 01:25
A-
A+
Doc-P-1220350-638560242446308772.jpg
Doc-P-1220350-638560242446308772.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يخشى إعادة انتخاب الرئيس السابق دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وهذا ما بدا واضحا في تصريحاته الأخيرة.

الصحيفة الأميركية قالت إن زيلينسكي يتم سؤاله في كل مقابلة تقريبا عما قد تعنيه إعادة انتخاب ترمب بالنسبة لأوكرانيا.
Advertisement

وبالرغم من أنه يختار كلماته بحذر، إلا أن مشاعره بسبب هذا الاحتمال تصبح واضحة أحيانا.

"مثير للخوف"
ففي مقابلته الأخيرة مع قناة Channel 4 News البريطانية، وصف زيلينسكي تصريح ترامب حول أنه يعرف أسلوب إحلال السلام في أوكرانيا بأنه "مثير للخوف".

وقد تعهّد ترامب مرارا أن بإمكانه وقف الحرب في أوكرانيا خلال يوم واحد إذا ما أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة. وزعم ترمب مرارا وتكرارا منذ بدأت روسيا عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا في شباط 2022، أنه سيكون قادرا على إنهاء الصراع في غضون يوم واحد دون أن يوضح كيف سيفعل ذلك.

تحضيرات الناتو لعودة ترامب

وأفادت تقارير إعلامية بأن حلف شمال الأطلسي "الناتو" بدأ التخطيط لعودة محتملة للرئيس الأميركي السابق للبيت الأبيض.

ففي عام 2016، لم يكن أحد في العالم مستعدا للرئيس ترامب، وذك وفقًأ لما ذكرته صحيفة "بوليتيكو" Politico، لكن حلفاء أميركا في حلف الأطلسي لن يتركبوا الخطأ نفسه.

فقد كشفت الصحيفة عن سلسلة اجتماعات سرية لتدارك تهديدات عودة ترامب إلى الرئاسة.

ففي بروكسل، وضع مسؤولو حلف شمال الأطلسي خطة لتأمين الدعم العسكري طويل الأمد لأوكرانيا حتى لا تتمكن إدارة ترامب المحتملة من الوقوف في الطريق.

وفي أنقرة، استعرض المسؤولون الأتراك خريطة الطريق السياسية لمشروع 2025 بحثا عن أدلة على مخططات دونالد ترامب بشأن سوريا، بحسب "بوليتكو".

وفي واشنطن، تشكل عودة ترامب الموضوع المهيمن على الاجتماعات الشهرية للسفراء من الدول الأوروبية.

وهذه الاجتماعات تقع هي ضمن جهود متقدمة في جميع أنحاء دول حلف الناتو وخارجه لإدارة انتقال محتمل للسلطة في أميركا قبل 6 أشهر من تولي الرئيس الأميركي الجديد لمنصبه.(العربية)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:53 | 2024-07-08
04:39 | 2024-07-08
04:14 | 2024-07-08
03:30 | 2024-07-08
03:24 | 2024-07-08
03:07 | 2024-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24