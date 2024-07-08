موسكو تحبط محاولة أوكرانية لخطف "قاذفة استراتيجية".. إليكم التفاصيل

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أفادت وكالات أنباء روسية، اليوم الإثنين، نقلا عن المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الاتحادي الروسي أن الجهاز أحبط محاولة أوكرانية لتدبير خطف قاذفة قنابل روسية استراتيجية من طراز تي.يو-22إم3 إلى أوكرانيا.ونقلت وكالة تاس عن الجهاز قوله إن روسيا تلقت معلومات خلال العملية ساعدت قواتها في توجيه ضربة لمطار أوزيرن العسكري.(سكاي نيوز)