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عربي-دولي

موسكو تحبط محاولة أوكرانية لخطف "قاذفة استراتيجية".. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
08-07-2024 | 01:50
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أفادت وكالات أنباء روسية، اليوم الإثنين، نقلا عن المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الاتحادي الروسي أن الجهاز أحبط محاولة أوكرانية لتدبير خطف قاذفة قنابل روسية استراتيجية من طراز تي.يو-22إم3 إلى أوكرانيا.
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ونقلت وكالة تاس عن الجهاز قوله إن روسيا تلقت معلومات خلال العملية ساعدت قواتها في توجيه ضربة لمطار أوزيرن العسكري.(سكاي نيوز)

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