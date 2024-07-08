الجيش الإسرائيلي يلاحق أهالي الضفة الغربية.. وعدد المعتقلين اقترب من 10 آلاف فلسطينيّ

ارتفعت حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول الماضي في الضفة الغربية إلى أكثر من 9400 شخصا، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

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وفي آخر العمليات، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في الضفة الغربية، حيث اعتقلت ستة مواطنين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية ونصبت القوات الإسرائيلية عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية.



كما اعتقل الجيش الإسرائيلي ستة شبان من قرية فقوعة شمال شرقي مدينة جنين بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.



واعتقل الجيش الإسرائيلي مواطنين من بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم بعد مداهمة منزليهما، بالاضافة إلى اعتقال ثلاثة شبان من مدينة قلقيلية بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.



واعتقل الجيش الإسرائيلي مواطنين من بلدتي بيت ريما شمال غربي رام الله، وبيت عور غربا بعد أن داهم منزليهما. (روسيا اليوم)