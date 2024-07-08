بالفيديو: عواصف تدمر قرابة 1000 منزل في جنوب أفريقيا وتجبر آلاف الأشخاص على النزوح!

دمرت العواصف ما يقرب من 1000 منزل في مخيمات عشوائية بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، ما أدى إلى نزوح حوالي 4 آلاف شخص.
وقالت منظمة المساعدات المحلية "ذي غيفت أوف غيفرز" إنها قدمت عشرة آلاف وجبة وثلاثة آلاف غطاء للنازحين في خايليتشا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
من جهتها، قالت بلدية كيب تاون إن "مناطق أخرى غمرتها المياه وتسبب الطقس في انقطاع التيار الكهربائي في أكثر من 30 ضاحية".
وأشارت إلى أنها "تراقب مستويات السدود للتأكد من عدم فيضانها، وستفكر في إطلاق بعض المياه بشكل متحكم فيه مع توقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع".
إلى ذلك، ذكرت الأرصاد الجوية في جنوب إفريقيا اليوم الإثنين أنه "من المتوقع أن تتعرض كيب تاون والمناطق المحيطة بها، لجبهات باردة متعددة حتى يوم الجمعة على الأقل، ما من شأنه أن يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة ورياح قوية وفيضانات".
ومن المتوقع أن تكون المناطق الأكثر تضررا هي "المستوطنات الفقيرة وغير الرسمية الواقعة على أطراف ثاني أكبر مدينة في جنوب إفريقيا". (روسيا اليوم)