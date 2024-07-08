بالفيديو: عواصف تدمر قرابة 1000 منزل في جنوب أفريقيا وتجبر آلاف الأشخاص على النزوح!

دمرت العواصف ما يقرب من 1000 منزل في مخيمات عشوائية بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، ما أدى إلى نزوح حوالي 4 آلاف شخص.



وقالت منظمة المساعدات المحلية "ذي غيفت أوف غيفرز" إنها قدمت عشرة آلاف وجبة وثلاثة آلاف غطاء للنازحين في خايليتشا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

من جهتها، قالت بلدية كيب تاون إن "مناطق أخرى غمرتها المياه وتسبب الطقس في انقطاع التيار الكهربائي في أكثر من 30 ضاحية".



وأشارت إلى أنها "تراقب مستويات السدود للتأكد من عدم فيضانها، وستفكر في إطلاق بعض المياه بشكل متحكم فيه مع توقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع".