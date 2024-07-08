خلافات تفصيلية قد تُطيح بصفقة الهدنة.. صحيفة إسرائيلية تكشفها

Advertisement

فوجئ كبار المسؤولين المشاركين في المفاوضات الحساسة بشأن صفقة الرهائن مع حماس أمس، الأحد، بإعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحديد الخطوط الحمراء لإسرائيل، إذ حسب رأيهم، فإن هذا الامر يعقد المحادثات مع مصر حول مستقبل غزة، ومحور فيلادلفيا والعملية في رفح.وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنه تم الاتفاق على الإطار العام لصفقة التبادل ولا يزال هناك خلافات تفصيلية.واشارت الصحيفة إلى وجود خلاف حول وعد انتهاء المفاوضات بشأن وقف دائم لإطلاق النار، بالاضافة إلى قضية انسحاب الجيش الإسرائيلي من محوري فيلادلفيا ونيتساريم حيث لا تزال عالقة.ولفتت الصحيفة الاسرائيلية إلى أن وجهة الأسرى التي ستطلق سراحهم إسرائيل لا تزال محل خلاف.وأضافت أن شروط إنهاء الحرب رهن مطالبة إسرائيل بحق الرد على أي خرق من حماس.بالتوازي، لفتت الصحيفة إلى أن إدارة غزة والسلطة المقترحة بعد حماس لم يبت فيها حتى الآن.(رصد لبنان24)