كيف علّقت "الدفاع" الروسية على المزاعم الأوكرانية بقصف أهداف مدنية في كييف؟

نفت وزارة الدفاع الروسية تعمّدها ضرب أهداف مدنية في مدينة كييف.وأشارت إلى أن هذه المزاعم تأتي عشية قمة "الناتو" في واشنطن لاستجداء المزيد من المال والدعم.