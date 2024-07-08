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عربي-دولي

كيف علّقت "الدفاع" الروسية على المزاعم الأوكرانية بقصف أهداف مدنية في كييف؟

Lebanon 24
08-07-2024 | 07:44
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نفت وزارة الدفاع الروسية تعمّدها ضرب أهداف مدنية في مدينة كييف.

وأشارت إلى أن هذه المزاعم تأتي عشية قمة "الناتو" في واشنطن لاستجداء المزيد من المال والدعم.
 
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