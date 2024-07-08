الكرملين معلقا على نتائج الإنتخابات الإيرانية: نحترم خيار الشعب

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أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف احترام روسيا خيار الشعب الإيراني في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها إيران مؤخرا، معربا عن تمنيات موسكو بالنجاح للقيادة الإيرانية الجديدة.وقال بيسكوف في مؤتمر صحفي: "نحترم اختيارهم.. الشعب الإيراني يمارس حقه السيادي ونتمنى النجاح للقيادة الجديدة في إيران".وكانت لجنة الانتخابات الإيرانية قد أعلنت فوز المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية الذي وجه بدوره الشكر والتقدیر إلی الشعب الإيراني.وحصل بزشكيان على 16 مليونا و384 ألفا و403 أصوات، متقدما على منافسه سعيد جليلي الذي نال أصوات 13 مليونا و538 ألفا و179 صوتا. (روسيا اليوم)