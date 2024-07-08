Advertisement

عربي-دولي

بايدن يعترف: قدّّمتُ أداء سيئًا.. ولن أخسر أمام ترامب

Lebanon 24
08-07-2024 | 09:56
A-
A+
Doc-P-1220531-638560553518092501.png
Doc-P-1220531-638560553518092501.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكّد الرئيس الاميركي جو بايدن في حديث لـ MSNBC أن الناخبين يريدون استمراره في السباق الرئاسي، مؤكّدًا أنّه لن ينسحب.

واضاف خلال مقابلته التلفزيونية الأولى بعد المناظرة أن الخسارة أمام ترامب ليست مطروحة ولم أخسر.
Advertisement

واعترف بايدن بالاداء السيء الذي قدّمه خلال المناظرة الأخيرة أمام الرئيس السابق دونالد ترامب قائلا أنها كانت ليلة سيئة.

ولفت بايدن إلى انّه لن يشرح المزيد عما يجب أن يفعله، فهو قام بالعديد من الأمور بعد المناظرة، مشيرا إلى أنّه مستمر في السباق. 


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:07 | 2024-07-08
11:47 | 2024-07-08
11:30 | 2024-07-08
11:09 | 2024-07-08
11:00 | 2024-07-08
10:49 | 2024-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24