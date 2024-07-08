بايدن يعترف: قدّّمتُ أداء سيئًا.. ولن أخسر أمام ترامب

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أكّد الرئيس الاميركي جو بايدن في حديث لـ MSNBC أن الناخبين يريدون استمراره في السباق الرئاسي، مؤكّدًا أنّه لن ينسحب.واضاف خلال مقابلته التلفزيونية الأولى بعد المناظرة أن الخسارة أمام ترامب ليست مطروحة ولم أخسر.واعترف بايدن بالاداء السيء الذي قدّمه خلال المناظرة الأخيرة أمام الرئيس السابق دونالد ترامب قائلا أنها كانت ليلة سيئة.ولفت بايدن إلى انّه لن يشرح المزيد عما يجب أن يفعله، فهو قام بالعديد من الأمور بعد المناظرة، مشيرا إلى أنّه مستمر في السباق.