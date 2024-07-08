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عربي-دولي

برشلونيون يطالبون السّياح بالعودة إلى بلادهم: برشلونة ليست للبيع

Lebanon 24
08-07-2024 | 10:42
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لا تزال المظاهرات الاحتجاجية تجوب برشلونة، احتجاجا على السياحة المفرطة في المدينة، حيث سار آلاف المتظاهرين وسط برشلونة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حاملين لافتات يطلبون فيها السياح بالعودة إلى بلادهم.
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وشهدت المظاهرة، التي رش فيها المشاركون المياه على السياح خروج 2800 شخص إلى الشوارع، وفقا للشرطة المحلية.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "برشلونة ليست للبيع".

ويقول المتظاهرون إن تدفق السياح أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار العقارات، وتعميق التفاوت الاجتماعي، وصعوبة تأمين السكن، حيث ارتفعت الإيجارات في المدن السياحية الشهيرة مثل برشلونة ومدريد بنسبة 18 في المئة في حزيران مقارنة بالعام السابق. (سكاي نيوز عربية)

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