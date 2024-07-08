Advertisement

عربي-دولي

وكالة حماية الحدود الأوربية تتهم اليونان بإغراق 4 لاجئين

Lebanon 24
08-07-2024 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1220553-638560601524284863.jpg
Doc-P-1220553-638560601524284863.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت تقارير وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) أن اليونان مسؤولة عن غرق 4 لاجئين غير شرعيين في بحر إيجه عام 2022 "نتيجة الإعادة القسرية".

وبحسب ما ورد في الصحافة اليونانية، ادعت الوكالة أن ملثمين وضعوا اللاجئين المتوفين على متن قارب لخفر السواحل اليوناني بعد وصولهم إلى الجزر اليونانية، وأطلقوا سراحهم في البحر عندما وصلوا إلى حدود المياه الإقليمية التركية.
Advertisement

وأشارت إلى أنه في حادثتي الإعادة القسرية في بحر إيجه عام 2022، توفي 4 من أصل 17 لاجئا غير نظامي تُركوا في البحر، بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى الساحل التركي.

وانتقدت تركيا مراراً السلطات اليونانية ووكالة فرونتكس فيما يتعلق بالمعاملة السيئة للمهاجرين وإجبارهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، مؤكدة أن عمليات الصد المتكررة غير إنسانية.
(الأناضول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2024-07-08
13:31 | 2024-07-08
13:30 | 2024-07-08
13:00 | 2024-07-08
12:42 | 2024-07-08
12:30 | 2024-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24