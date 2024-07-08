وكالة حماية الحدود الأوربية تتهم اليونان بإغراق 4 لاجئين

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(الأناضول)

أفادت تقارير وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) أن اليونان مسؤولة عن غرق 4 لاجئين غير شرعيين في بحر إيجه عام 2022 "نتيجة الإعادة القسرية".وبحسب ما ورد في الصحافة اليونانية، ادعت الوكالة أن ملثمين وضعوا اللاجئين المتوفين على متن قارب لخفر السواحل اليوناني بعد وصولهم إلى الجزر اليونانية، وأطلقوا سراحهم في البحر عندما وصلوا إلى حدود المياه الإقليمية التركية.وأشارت إلى أنه في حادثتي الإعادة القسرية في بحر إيجه عام 2022، توفي 4 من أصل 17 لاجئا غير نظامي تُركوا في البحر، بسبب عدم تمكنهم من الوصول إلى الساحل التركي.وانتقدت تركيا مراراً السلطات اليونانية ووكالة فرونتكس فيما يتعلق بالمعاملة السيئة للمهاجرين وإجبارهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، مؤكدة أن عمليات الصد المتكررة غير إنسانية.