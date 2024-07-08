عجز قياسي في الموازنة الإسرائيلية.. هذا ما بلغه الانفاق بسبب الحرب

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زاد عجز الموازنة الاسرائيلية خلال الأشهر الـ12 الماضية بنسبة 7.6% من إجمالي الناتج المحلي وبلغ 146 مليار شيكل أو حوالي 39.5 مليار دولار في أعلى مؤشر منذ عقدين، وفقاً لتقرير وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الاثنين.وأعاد تقرير المالية هذا العجز القياسي في موازنة الدولة إلى "النفقات الكبيرة للحرب المستمرة، والمدفوعات التي يجري تسديدها للسكان الذين تم إجلاؤهم من مناطق التماس وأيضا التعويضات المقدمة للشركات المتوقفة".وذكر التقرير أن الإنفاق الحكومي بلغ في حزيران الماضي 51.2 مليار شيكل (13.8 مليار دولار)، بزيادة 30.9% عن نفس الفترة من العام الماضي.واشار التقرير إلى أن إجمالي الإنفاق الحكومي منذ بداية العام الحالي بلغ 300.3 مليار شيكل (81.3 مليار دولار)، مقارنة بـ 223.7 مليار شيكل (60.6 مليار دولار) لنفس الفترة من عام 2023.هذا وتوقعت المالية الإسرائيلية استمرار العجز في معدلات النمو على الأقل حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وبعد ذلك من المتوقع أن يتجه نحو الانخفاض.